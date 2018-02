Brambilla: rivoluzione su accesso cani

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Una "rivoluzione della accessibilità" per tutti i proprietari di animali, in particolare dei cani. È quella annunciata da Michela Vittoria Brambilla, fondatrice e leader del Movimento animalista, nel corso di una manifestazione a Milano, ad un gazebo del partito, a cui hanno partecipato alcune decine di persone con i loro cani.

"Annunciamo una vera rivoluzione della accessibilità - ha spiegato -, cioè diciamo basta a tutti gli assurdi divieti che limitano la libertà dei proprietari con cani al seguito, ovviamente nel rispetto di tutti, delle norme di sicurezza e igieniche". L'obiettivo "è di rendere più facile la vita a padroni e animali". Inoltre "nei primi 100 giorni di governo daremo vita al primo codice di diritto degli animali con un inasprimento delle pene per chi li maltratta e li uccide - ha concluso -. Il ruolo sociale degli animali deve essere riconosciuto e per questo istituiremo anche un servizio veterinario mutualistico per chi è in difficoltà".