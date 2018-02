Spalletti: 'Col Genoa c'è da combattere'

(ANSA) - APPIANO GENTILE (COMO) - 16 FEB - ''Se siamo accompagnati dall'entusiasmo ci riescono anche le cose difficili. C'è un ambiente da combattere in modo coraggioso. Il Genoa è una squadra che gioca un buon calcio, brava a ripartire nello spazio. Non dobbiamo essere troppo sicuri e subire le loro ripartenze''. Lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro il Genoa al Marassi. ''Rafinha quando si allenerà con continuità per due o tre settimane, avrà i novanta minuti nelle gambe. Si può usare anche ora ma ci saranno momenti in cui la squadra deve sopperire alla sua mancanza di apporto. Se domani gioca titolare? Non dico la formazione. Ha fatto bene settimana scorsa ma i nodi vengono al pettine e vanno sempre pettinati dagli stessi. Karamoh? E' un giocatore offensivo con grandi qualità, strappi di velocità, tecnica e corsa devastante. Bisogna continuare a farlo crescere con continuità. Perché è ancora inesperto''.