Ruba borsa a S.Valentino per fidanzata

(ANSA) - PAVIA, 15 FEB - Nella serata di ieri ha rubato una borsa in un negozio del centro di Voghera (Pavia). L'uomo, 39 anni, di Catania, è stato arrestato dai carabinieri e oggi è stato giudicato con rito direttissimo al Tribunale di Pavia: al giudice ha spiegato di aver commesso il furto perché voleva fare un regalo alla sua ragazza per la festa di San Valentino.

Il 39enne (che ha alcuni precedenti) è entrato nel negozio e approfittando di un momento favorevole si è impossessato di una borsa del valore di 400 euro ed è fuggito a piedi. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri che, grazie anche alla collaborazione di alcuni passanti, sono riusciti a fermare l'uomo in fuga. Oggi si è presentato davanti al giudice, patteggiando una pena di 1 anno, 9 mesi e 10 giorni di reclusione e il pagamento di una multa di 4mila euro.