Polizia Locale Monza, nasce nuovo nucleo

(ANSA) - MONZA, 15 FEB - La Polizia Locale di Monza si rafforza con la costituzione di un nuovo reparto, il Nucleo Operativo Sicurezza Tattica (Nost). Sicurezza urbana, lotta allo spaccio di droga, contrasto al degrado urbano e salvaguardia delle fasce deboli le attività cui saranno preposti i suoi agenti, sette uomini e sette donne, che dipenderanno direttamente dal comandante della Locale, Piero Vergante.

Il nuovo nucleo - presentato oggi - inizierà ad operare non appena i suoi agenti avranno terminato uno specifico corso di addestramento in tecniche operative, tattiche di sicurezza urbana e approfondimenti giuridici. Dotati di guanti e giubbotto antitaglio e attrezzatura da difesa, disporranno anche di connessione diretta con la centrale operativa, database per il controllo dei veicoli in tempo reale, spray e bastoni estensibili per la difesa personale.

Opereranno anche per attuare le indicazioni concordate dal Comitato dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica coordinato dalla Prefettura di Monza e Brianza.