Perseguita disabile, denunciato 17enne

(ANSA) - BRESCIA, 15 FEB - I carabinieri hanno denunciato un 17enne residente a Bergamo per atti persecutori nei confronti di minorenni e di soggetti con disabilità. Il minore che frequenta un istituto scolastico superiore della bassa valle Camonica, in provincia di Brescia, avrebbe sottoposto a reiterati atti persecutori 7 studenti minorenni dello stesso istituto, tra i quali uno in stato di disabilità. Le vittime non volevano più andare a scuola per il timore di essere di nuovo oggetto di atti di bullismo.