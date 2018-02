Pellicce e tessile a TheOneMilano

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Nuovo format e nuovi spazi per TheOneMilano, il salone dell'haut-à-porter femminile in programma a Fieramilanocity dal 23 al 26 febbraio, nel giorni clou della fashion week milanese. Sono quattro i nuovi settori espositivi: l'area Identity, dedicata alle insegne del lusso, "inteso in termini di qualità e di prodotto, non come prezzo", chiariscono gli organizzatori; l'area dedicata agli showroom (solo a Milano sono oltre 800), un hub in cui brand e aziende potranno incontrare direttamente i distributori e mostrare le nuove tendenze del mercato. E ancora: un'intera zona, chiamata Original, dedicata alla manifattura e al tessile, e infine, il padiglione dedicato al Fury&leather, vetrina di pelli e pellicce. Spazio anche all'imprenditoria giovane e ai nuovi talenti nell'area espositiva di IED e Accademia del Costume di Roma. Grazie al progetto Nice 1, inoltre, 4 giovani stilisti esporranno in fiera la loro capsule collection e sceglieranno i negozi di Milano che venderanno le loro creazioni.