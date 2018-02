Fiamme in palazzo Milano: rogo causato da stufa o caldaia

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Il rogo al decimo piano dello stabile Aler in via Cogne 20, a Milano, sarebbe partito da una stufetta o dalla caldaia.

Sono queste le due ipotesi al vaglio degli investigatori ma domani i vigili del fuoco invieranno una squadra di tecnici per ulteriori accertamenti. Al momento il decimo e l'undicesimo piano (in quest'ultimo vive il 13enne ricoverato in condizioni gravissime in ospedale) sono sotto sequestro perché la temperatura era ancora troppo alta per consentire ulteriori verifiche. Di certo il rogo è partito dall'appartamento di un condomino peruviano che è riuscito a mettersi in salvo. Una sua vicina sudamericana ha detto di aver visto le fiamme provenire da una stufetta posta sotto la tenda ma ci sono altre indiscrezioni investigative che parlano della caldaia posizionata a pochi centimetri. (ANSA).