Centinaia bici rubate su tetto capannone

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Centinaia di biciclette rubate sono state fotografate da un istruttore di volo sul tetto di un capannone industriale in viale Fulvi Testi a Milano.

L'istruttore ha avvertito gli agenti della Polizia locale di Milano che dispone di un nucleo 'bici rubate'. Gli agenti, che hanno sequestrato l'area, rimuoveranno le biciclette, alcune delle quali di discreto valore, e nei prossimi giorni provvederanno a postare le fotografie delle bici ancora utilizzabili sulla pagina Facebook del Nucleo per fare in modo che i proprietari possano riconoscerle e rientrarne in possesso.