Coppia svuotava carte di credito rubate

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Una coppia di italiani di origine sinti, lui di 35 e lei di 39 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione Milano - San Cristoforo per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito, episodi avvenuti tra il 2016 e il 2017 che gli hanno fruttato oltre 20mila euro.

I militari hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Milano, secondo cui la coppia è entrata in possesso di almeno 10 carte di credito rubate, usate poi per compiere 28 prelievi e 9 acquisti di cellulari e gioielli. Le vittime erano per lo più donne a cui erano state rubate la borsa in supermercati e autolavaggi di Milano. In due occasioni le carte sono risultate di proprietà di due uomini derubati del portafogli mentre scaricavano la merce dal furgone.

I due arrestati, già noti alle forze dell'ordine, vivevano in via Quarti, nell'estrema periferia ovest della città. Prima avevano vissuto nel campo nomadi di Muggiano.