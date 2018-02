Boldrini, Salvini cattivo maestro

(ANSA) - MILANO, 4 FEB - "Io pago ogni giorno il mio impegno contro le destre quando la mia testa viene decapitata in una fotomontaggio, che viene fatto circolare sulla rete, anche davanti agli occhi di mia figlia. Io lo pago ma non ho paura": Laura Boldrini, per il lancio della campagna elettorale di LeU a Milano ha commentato l'immagine sanguinaria apparsa su Facebook ed è tornata a commentare anche le sparatorie di Macerata attaccando il segretario della Lega Matteo Salvini. "C'è stato un attacco terroristico: un raid razzista fatto da un uomo che è stato anche un candidato dalla Lega, che ha fatto saluto romano, quindi - ha sottolineato - un fascista. Un uomo armato da una pistola ma anche da odio e in questo ambito dell'odio ci sono diversi cattivi maestri: ma forse quello più attivo si chiama Matteo Salvini".

"Salvini non ha fatto altro che creare problemi invece che aiutare a risolverli, perché non è facile gestire il tema dell'immigrazione. Ha creato paura e caos e dovrebbe scusarsi con gli italiani".Quando Liberi e Uguali "ha deciso di candidarmi in Lombardia - ha concluso - speravo di affrontare Matteo Salvini all'uninominale, invece no lui, va al proporzionale in vari posti d'Italia. Noi non scappiamo ma qualcun'altro scappa".