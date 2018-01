Ragazza investita da tram rimane incastrata un'ora, è grave

Una ragazza è stata investita in serata in un quartiere semicentrale a Milano: la diciannovenne è rimasta incastrata per un'ora sotto il tram '19' in via Nino Bixio nei pressi di Porta Venezia. L'intervento del '118' e dei soccorsi è stato tempestivo, ma è stato necessario impiegare molto tempo per liberarla. Le sue condizioni sono gravi: è stata trasportata all'ospedale di Niguarda.

Secondo la ricostruzione dell'Atm, l'azienda pubblica dei trasporti, poco dopo le 20 la giovane ha attraversato la strada lontana dalle strisce pedonali mentre stavano sopraggiungendo due tram da opposte direzioni. Fatto passare un mezzo non si è accorta dell'arrivo dell'altro mezzo. Il conducente è riuscito però a frenare riducendo la violenza dell'impatto evitando conseguenze più gravi.