Treno:Rfi,spessori in legno non previsti

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Per la manutenzione dei binari, l'utilizzo "di spessori in legno non è previsto dalle normative tecniche e dai protocolli operativi di Rete Ferroviaria Italiana". E' quanto spiega in una nota Rfi in merito alla tavoletta di legno infilata sotto il giunto del binario dal quale si è staccato un pezzo di 23 centimetri di rotaia sul tratto nel quale è avvenuto l'incidente ferroviario di Pioltello. L'uso del legno, si legge ancora nella nota, "è stato sostanzialmente abbandonato in Italia e limitato a pochissimi casi comunque codificati".