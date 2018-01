Treno: pm, tavoletta legno da valutare

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - La tavoletta di legno infilata sotto il giunto del binario dal quale si è staccato un pezzo di 23 centimetri di rotaia, è solo uno dei molti elementi raccolti dai tecnici che lavorano all'inchiesta della Procura di Milano sull'incidente ferroviario dell'altro ieri a Pioltello. Da quanto è stato riferito al quarto piano del Palazzo di Giustizia milanese, spetterà alla super consulenza stabilire se anche quel pezzetto di legno piazzato sotto la rotaia, ben visibile nelle foto che circolano in questi giorni e che si trova ancora al suo posto, possa essere una delle cause che hanno portato al deragliamento del treno regionale partito da Cremona e diretto alla stazione milanese di Porta Garibaldi. Il suo ritrovamento, è stato sempre riferito al quarto piano, non ha destato tra gli esperti alcuna attenzione particolare.