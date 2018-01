Bando voucher digitali imprese Milano

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Le aziende del territorio milanese potranno aspirare ad un contributo fino a 5 mila euro per lo sviluppo di un piano di innovazione digitale in ambito 4.0 con i voucher digitali 4.0 della Camera di commercio per le imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi. Nel bando, rende noto il punto impresa digitale (Pid) milanese, sono stati stanziati 2,5 milioni e la domanda si potrà presentare dal 25 gennaio. Il voucher andrà a coprire il 50% dell'investimento dell'impresa e consentirà anche di co-finanziare attività di formazione e consulenza sull'uso delle tecnologie di industria 4.0 in tutti i settori economici. In Lombardia, secondo i dati della Camera di Commercio di Milano, ci sono circa 23.000 imprese digitali, per un totale di 121.000 addetti, con oltre 20 miliardi di valore della produzione. Oltre il 30% delle imprese lombarde ha introdotto almeno un'innovazione di prodotto o processo, il 93% utilizza la banda larga (contro il 73% delle famiglie) e la metà delle imprese ha attività innovative.