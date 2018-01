Lega: Salvini, Bossi? Discorso aperto

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - "Non sono ancora chiusi i discorsi sui collegi, quindi men che meno ho iniziato a ragionare di nomi": lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo Salvini, interpellato sulla ricandidatura di Umberto Bossi in Parlamento, a margine di un incontro elettorale in un mercato di Milano con il candidato governatore della Lombardia, Attilio Fontana.

Salvini ha promesso "liste forti in tutta Italia, equilibrate, e sono ben contento che tanta gente si metta a disposizione della Lega".