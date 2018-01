Scala, i primi quarant'anni di Chailly

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Il 24 gennaio Riccardo Chailly compirà i suoi primi quarant'anni di Scala. Quel giorno, su richiesta di Claudio Abbado, salì sul podio per sostituire l'ammalato Gianandrea Gavazzeni dirigendo I masnadieri di Verdi.

Lo scorso anno il maestro milanese della Scala è diventato direttore musicale, oltre ad essere direttore principale della Filarmonica. Ed è con la Filarmonica che tornerà sul podio esattamente a 40 anni di distanza. Non a Milano però, ma a Londra al Barbican centre da cui parte la nuova tournée europea dell'ensemble che poi sarà a Budapest, Parigi, in Lussemburgo, per poi chiudere con due date, praticamente esaurite, al Musikverein di Vienna il 29 e 30 gennaio.