Milan: Gattuso, siamo in crescita

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Sono contento, stiamo crescendo e stiamo anche giocando un buon calcio". Rino Gattuso, a 'Serie A live', commenta così il successo in casa del Cagliari. Che nei minuti finali ha sfiorato il gol del 2-2. "Bisogna stare attenti perché a Benevento siamo stati beffati, altre volte abbiamo preso gol nel finale e dobbiamo migliorare anche questo aspetto - ha ammesso il tecnico del Milan.

Kessiè ha realizzato entrambe le reti rossonere. "E' nettamente più forte di me quando giocavo - afferma Gattuso - perché ha 7-8 gol nelle gambe a stagione. Ma non voglio parlare dei singoli, dobbiamo sempre andare alla ricerca del collettivo perché col singolo non andiamo da nessuna parte. Andrè Silva ancora fuori? In 43 giorni avremo 11 partite, ci sarà spazio per tutti. A volte ho fatto giocare Kalinic, altre Cutrone e arriverà il suo momento. Lui è giovane e forte, le responsabilità sono mie e non sue: devo trovare il coraggio di buttarlo nella mischia e farlo rendere al massimo".