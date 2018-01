Droga, 7 arresti in 7 giorni in Centrale

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Sette arresti in sette giorni: è il bilancio dell'attività antidroga del commissariato Garibaldi-Venezia davanti alla stazione Centrale di Milano.

In manette un senegalese, tre marocchini, un libico, un nigeriano e un ghanese trovati in possesso di dosi di marijuana, hashish e perfino eroina. Quest'ultima era custodita da un nigeriano che è stato fermato alle 12, in pieno giorno.

Tra gli arresti più rilevanti c'è quello di un marocchino di 34 anni trovato in possesso di oltre 3 chili di hashish. Lunedì 15 è stato notato aggirarsi in maniera sospetta in piazza Luigi di Savoia in sella a uno scooter, gli agenti lo hanno controllato scoprendo che aveva oltre 2mila euro in tasca e così hanno fatto una perquisizione nel suo appartamento in via Termopili. All'interno della credenza nascondeva i panetti di droga.