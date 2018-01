Lombardia, Gori: Fontana enfatizza paure

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - "Io sono molto diverso da Attilio Fontana. Fontana l'altro giorno ha parlato di 'razza bianca'. Ha detto una cosa molto grave, perché accredita questa idea dell' invasione, che ci stanno occupando dall'Africa, che è una cosa non vera". Così il candidato governatore della Lombardia per il centrosinistra Giorgio Gori ha replicato a chi, anche da sinistra, lo accusa di essere uguale al suo sfidante per il centrodestra, Attilio Fontana. Rispondendo a una domanda, il sindaco di Bergamo ha spiegato che "l'immigrazione è tema molto complicato, lo dico da sindaco, ma di cui un amministratore serio si deve far carico e cercare delle soluzioni, non enfatizzare le paure delle persone. Quindi - ha concluso Gori - io trovo grandi differenze tra me e Fontana".