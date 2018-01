CasaPound, razze sì ma no leggi razziali

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - "La costituzione parla di razza. Le razze esistono, perché se si parla di antirazzismo vuol dire che esistono. Ma chi lo ha detto non è candidato di CasaPound, quindi chiedetelo a lui". Così Gianluca Iannone, leader di CasaPound, ha risposto a chi gli ha chiesto un commento sulle parole del leghista Attilio Fontana in materia di immigrazione.

Iannone è stato interpellato alla presentazione della candidata di CasaPound alla presidenza della Regione Lombardia, Angela De Rosa. "Sicuramente la nostra candidata - ha aggiunto - non vuole rimettere le leggi razziali o fare provocazioni".