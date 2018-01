Apre primo negozio moda donna e suo cane

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Vestire i fratellini allo stesso modo, comprare per la bimba lo stesso vestito della mamma? Tutto vecchio, superato: adesso la nuova frontiera è il cane vestito come la signora che lo tiene al guinzaglio. La prima boutique di moda per la donna e il suo cane ha appena aperto a Brera, nel cuore di Milano, e propone una collezione coordinata, dove molti dei capi proposti per la donna sono disponibili anche nella versione per l'amico a quattro zampe, realizzati quindi con gli stessi tessuti di altissima qualità e la stessa cura sartoriale.

Bomber in lana bouclé e lurex, maglieria in cachemire, cappottini e redingote alla "Sherlock Holmes", impermeabili in tessuto tecnico: tanti i modelli realizzati su misura sul "canichino", lo speciale manichino appositamente creato per i quattro zampe nel laboratorio di Temellini Milano.

Le collezioni presentate in Via Dell'Orso sono firmate dalla milanese Giovanna Temellini, che nella sua sartoria crea sia la linea donna sia quella dog-a'-porter.