Incidente Milano, lutto cittadino

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, proclamerà il lutto cittadino dopo l'incidente alla fabbrica Lamina che ha causato tre morti e tre intossicati di cui uno ancora in gravissime condizioni. "Intendo fare tre cose - ha detto a margine dell'inaugurazione di un nuovo campus -. La prima è proclamare il lutto cittadino, poi ho chiesto all'assessore alla Sicurezza, Carmela Rozza, di incontrare le famiglie. Infine contatterò il prefetto perché credo che sia utile convocare un tavolo molto operativo e non retorico, con tutti gli enti che possono dare il loro contributo, come ad esempio i sindacati, l'Inail, per rafforzare i controlli preventivi". "Me lo hanno chiesto anche i sindacati che ho sentito questa mattina - ha concluso -, questa dovrà essere un'altra leva da attivare".