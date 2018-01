Boldrini, resta nodo sicurezza lavoro

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "I morti di Milano ci ricordano nel modo più drammatico - dieci anni dopo la strage della Thyssen e il susseguirsi di tante altre tragedie - che la sicurezza sul lavoro resta un grande problema irrisolto del nostro apparato produttivo. Come conferma anche il dato nazionale su incidenti e vittime, che torna a salire ora che il settore industriale ha ripreso a crescere: a riprova che le norme avanzate approvate dal Parlamento negli anni scorsi non sono ancora entrate a sufficienza nella pratica quotidiana delle aziende. Esprimo ai familiari dei lavoratori morti il cordoglio mio e dell'intera Camera, insieme all'augurio di pronta guarigione per chi è rimasto ferito". Lo scrive in una nota la presidente della Camera, Laura Boldrini.