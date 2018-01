Sala a giudizio, abuso d'ufficio

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - La Procura generale ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in qualità di ex ad di Expo, per la nuova accusa di abuso d'ufficio contestata a dicembre nell'inchiesta sulla Piastra dei Servizi. Il primo cittadino risponde, in concorso con l'ex manager Angelo Paris, dell'affidamento diretto alla Mantovani spa della fornitura di 6mila alberi per l'evento, parte del capitolo 'verde' dell'appalto. Sala è già a processo per falso, mentre è stata chiesta per lui l'archiviazione per la turbativa d'asta.