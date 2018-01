Fiuto cani per 'stanare' acque inquinate

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Utilizzare l'olfatto dei cani da salvataggio per monitorare l'inquinamento di torrenti, fiumi e laghi. L'idea è di Scott e Karen Reynolds, una coppia americana che ha messo a punto un sistema in cui i cani vengono impiegati per fiutare "scarichi illeciti nei sistemi di drenaggio e nelle reti idriche". A riportarlo è il sito In a Bottle (www.inabottle.it). Il primo esperimento è stato compiuto grazie a Sable, un pastore tedesco, e Logan, un collie, nella città di Exeter. Qui scorre il Norris Brook, piccolo affluente in fase di manutenzione: "I cani hanno esaminato 5 campioni d'acqua - spiega In a Bottle - che sono stati poi consegnati alle autorità. Attraverso il loro contributo sono stati identificati scarichi umani nelle acque". Scott Reynolds ha una laurea in studi ambientali e ha avuto esperienze di lavoro con i cani da salvataggio. Secondo la coppia, "il metodo di impiegare cani per fiutare l'inquinamento idrico è rapido e conveniente ed è stato già richiesto da molte piccole comunità".