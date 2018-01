A Milano il Cristo nero di Viale

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - In un tempo in cui divampano le polemiche sulla "razza bianca", arriva a Milano il Cristo nero: una replica della Pietà vaticana di Michelangelo, con la vergine che porta in grembo non il giovane Cristo di Buonarroti ma un Cristo di colore, è l'opera che l'artista Fabio Viale porta da giovedì 18 gennaio (fino al 30 marzo) nella nuova Galleria Poggiali di Foro Bonaparte, in una mostra personale denominata "Lucky Ehi". Conosciuto per le sue sculture in marmo e le sue performance, Fabio Viale ha scelto di presentare un allestimento composto da tre sole opere, tra cui appunto la replica in marmo della Pietà vaticana: ma nella Pietà di Viale la Vergine regge il corpo morto di un ragazzo nigeriano, Lucky Ehi, appunto. Il giovane, di fede cristiana, è morto dopo essere stato costretto a fuggire dalla Nigeria per persecuzione religiosa. La Vergine Maria ne tiene il corpo tra le mani.