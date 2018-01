Renzi: non sottovalutate Gori

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - "Dico al centrodestra, occhio a sottovalutare Giorgio Gori. Lo avete fatto a Bergamo e avete visto come è andata a finire": lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi a Milano. "Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme - ha ricordato Renzi - è scoppiato il panico, 'avete visto che c'è Berlusconi dietro a Renzi'. E invece ho scoperto che in molte cose era più a sinistra di me. Non è difficilissimo, vi ho anticipato la battuta", ha scherzato il segretario del Pd.