Protesta animalisti a sfilata Marni

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Protesta degli animalisti il 13 gennaio a Milano davanti all'ingresso della sfilata di Marni, in viale Umbria. Mani insanguinate (colorate con vernice rossa), fischietti e cartelli, così alcune decine di manifestanti dell'associazione Animalisti Italiani Onlus si è posizionata davanti all'ingresso dello show, applicando sul portone alcuni adesivi con la scritta 'censurato per crudeltà'.

Non è la prima volta che gruppi di manifestanti protestano davanti all'ingresso di una sfilata, anche oggi il messaggio è quello sensibilizzare l'opinione pubblica con un secco 'no' all'uso delle pellicce di origine animale nella moda.