Po sale di 4 metri in 36 ore alla Becca

(ANSA) - PAVIA, 10 GEN - E' stato di allerta per l'ingrossamento dei fiumi a valle nel nord Italia dove il Po è salito di 4 metri nelle ultime 36 ore per effetto dell'ondata di maltempo con nevicate straordinarie, temporali e grandinate. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sul livello idrometrico al Ponte della Becca (in provincia di Pavia) del più grande fiume italiano che è rappresentativo della situazione di difficoltà dei bacini idrografici, dal Piemonte al Veneto.

"La pausa concessa dal maltempo dopo le eccezionali precipitazioni - sottolinea in una nota la Coldiretti - sta provocando lo scioglimento della neve con il pericolo valanghe e frane in montagna, ma anche rischio idrogeologico diffuso a causa del livello idrometrico raggiunto dai corsi d'acqua.

Timori per le aziende agricole e le comunità situate a ridosso di torrenti e fiumi dove per effetto del rapido innalzamento sono stati raggiunti livelli prossimi ai limiti di guardia".