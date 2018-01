A Milano idea navetta senza conducente

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Milano sta studiando la prima navetta elettrica senza conducente per collegare direttamente e in pochi minuti piazzale Lodi (dove c'è tra l'altro una fermata della linea 3 della metropolitana) con via Ripamonti, dove passa l'affollata linea del tram 24, nella zona sud est della città.

Lo rende noto il general manager di Beni Stabili, Alexei Dal Pastro, spiegando che il progetto è in discussione con l'amministrazione comunale e che potrebbe venir in buona parte finanziato dallo stesso gruppo immobiliare, del quale è azionista di riferimento Leonardo Del Vecchio, per migliorare i collegamenti sia con il progetto di riqualificazione per uffici Symbiosis che Beni Stabili sta realizzando in zona sia con la principale sede espositiva della Fondazione Prada, che si trova nell'area.

La navetta, che passerebbe limitrofa allo scalo ferroviario di Porta Romana (che rientra nei progetti di riqualificazione avviati dal Comune con FS), "potrebbe essere pronta in 12-15 mesi", aggiunge Dal Pastro.