Milano celebra il secolo scorso con 'Novecento italiano'

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - Milano rende omaggio al Novecento e a tutte le sue espressioni d'arte e di cultura, con un palinsesto di eventi che si terrà nel corso del 2018 dal titolo 'Novecento italiano'. Sono oltre 150 le iniziative in calendario tra mostre, spettacoli, conferenze, concerti, proiezioni. "Il modello del palinsesto è inclusivo e si basa su una chiamata aperta alle istituzioni culturali cittadine e alle associazioni - ha spiegato l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno -, perché ognuno possa dare il proprio contributo". Nel corso del 2018 sarà ricordato il centenario della fine della Prima guerra mondiale con una mostra a Palazzo Morando sul ruolo nevralgico di Milano durante il conflitto. La Fondazione Feltrinelli racconterà il '68 e le contestazioni studentesche in una mostra realizzata con materiale dai suoi archivi, mentre a teatro si ricorderà il quarantennale della morte di Fausto e Iaio, uccisi al Casoretto, con lo spettacolo 'Viva l'Italia. Le morti di Fausto e Iaio' in scena all'Elfo Puccini. Palazzo Reale ospiterà invece da ottobre un omaggio alle opere futuristiche e metafisiche di Carlo Carrà.

Milano per raccontare uno dei secoli più affascinanti per la cultura si è gemellata con un'altra città lombarda, Cremona, che ha realizzato un palinsesto di eventi dedicato ai personaggi che hanno fatto la sua storia nel secolo scorso, come Mina e don Primo Mazzolari. "Il 900 cremonese ha tanto da dire alla nostra città ma anche al Paese - ha commentato il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti -. Fare cultura è anche costruire relazioni con altri territori". (ANSA).