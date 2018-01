Sindaco del Rione Sanità arriva a Milano

(ANSA) - TORINO, 8 GEN - Approda al Piccolo di Milano, dal 9 al 28 gennaio, dopo il debutto a Napoli e le recite torinesi, 'Il Sindaco del Rione Sanità', capolavoro di Eduardo De Filippo, diretto da Mario Martone, coprodotto da Elledieffe/Nest Napoli Est Teatro e Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale.

Il progetto, portato avanti da Carolina Rosi, era quello di realizzare un progetto culturale dalla forte valenza politica e civile. Proprio per questo è stato affidato al regista Mario Martone e al giovane Francesco Di Leva (che nello spettacolo è il 'sindaco' Antonio Barracano), co-fondatore del Nest insieme a Adriano Pantaleo, Giuseppe Miale Di Mauro e Giuseppe Gaudino.

Il Nest Teatro di San Giovanni a Teduccio è in uno dei quartieri più popolari e difficili di Napoli nel quale un gruppo di giovani, attori, registi, scenografi e drammaturghi ha ristrutturato una palestra e creato uno spazio per le arti là dove negli anni '80 c'era un morto di camorra al giorno e dove la criminalità si è spartita per anni il potere.