Maroni verso rinuncia in Lombardia

(ANSA) - ARCORE (MONZA), 7 GEN - "Sulle regionali la coalizione conferma che si presenterà con candidati comuni e condivisi. Per quanto riguarda la Lombardia, se davvero il presidente Maroni per motivi personali non confermasse la disponibilità alla sua candidatura, verrebbe messo in campo un profilo già comunemente individuato". Lo si legge nel comunicato congiunto del vertice del centrodestra ad Arcore.



Al vertice di Arcore fra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni è stato dato il via libera alla cosiddetta 'quarta gamba' del centrodestra, ma escludendo dalle candidature quei nomi che non sono condivisi da tutti i leader dei tre principali partiti. Lo si è appreso da fonti qualificate. In particolare il 'vero' riguarderebbe figure come l'ex leghista Flavio Tosi e l'ex montiano Enrico Zanetti. I tre leader si rivedranno "presto" e hanno espresso soddisfazione sulla "piattaforma programmatica