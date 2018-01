Capannone bruciato,diossine nella norma

(ANSA) - MILANO, 7 GEN - I valori di diossine e furani nella zona del pavese dove è scoppiato l'incendio di un capannone creando una folta nube di fumo sono "rientrati sotto la soglia", ovvero a 0.25 picogrammi equivalenti per metro cubo. Lo riferisce l'Arpa. I dati si riferiscono al secondo campionamento, relativo al periodo fra il 4 e il 5 gennaio.

"L'incendio scoppiato a Corteolona la sera del tre gennaio ha avuto, come capita di solito in eventi di simile portata - spiega l'Arpa -, un impatto significativo sulla qualità dell'aria solo nelle primissime ore ma, al momento dello spegnimento, la mattina del 4 gennaio, la situazione è tornata immediatamente nei parametri indicati dall'Organizzazione mondiale della sanità".