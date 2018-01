Gattuso 'Milan non pensi a bagagli'

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 5 GEN - Dopo il pari con l'ultima in classifica e la sconfitta con la penultima, il Milan non può sottovalutare il Crotone terzultimo. "Per noi oggi nessuna partita è abbordabile, dobbiamo prepararla bene. Stiamo lavorando bene, con la consapevolezza che sarà molto dura. Non dobbiamo pensare a bagagli e valigie ma a fare 3 punti" ha detto Rino Gattuso alla vigilia della sfida coi calabresi, dopo la quale i calciatori avranno una settimana di riposo. "La squadra può fare molto di più: sono giocatori che non hanno ancora espresso il massimo. La classifica non è bellissima ma -ha aggiuto Gattuso- siamo in semifinale di coppa Italia, ai 16mi di Europa League. Dobbiamo arrivare bene a disputare quelle partite, e in campionato finché la matematica non ci condanna dobbiamo credere alla qualificazione ad Europa o Champions League. Oggi devo dare giusta mentalità alla squadra, dare spazio a chi ne ha avuto meno. Cerco sensazione di essere una squadra, saper soffrire".