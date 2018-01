Cutrone, nel derby il gol della vita

(ANSA) - MILANO, 3 GEN - A Milanello l'allenamento si è aperto con un applauso della squadra a Patrick Cutrone, che oggi ha tagliato il traguardo dei venti anni, dopo aver già messo a segno 9 reti in questa stagione "Non me l'aspettavo a inizio stagione ma io in questi mesi ho lavorato in ogni allenamento per mettere in difficoltà il mister", ha raccontato l'attaccante, che ha segnato l'ultimo gol pochi giorni fa nel derby di coppa Italia. "Quella notte ho dormito solo due ore, quasi niente. La testa pensava continuamente all'azione del gol, all'esultanza e al dopo partita: è stata un'emozione indescrivibile. E' il gol più bello della mia vita, anche se i due contro il Bayern Monaco non li dimenticherò mai", ha spiegato Cutrone nelle interviste a Premium Sport e Milan Tv.

"Penso che bisogna ripartire dai giovani adesso - ha osservato -. E noi giovani dobbiamo dimostrare che possiamo cavarcela anche in una grande squadra, senza passare da squadre minori".