Befana con glorie basket in pediatria

(ANSA) - MILANO, 3 GEN - Il basket fa canestro in corsia.

Casa Pediatrica Fatebenefratelli e MaxiBasket Milano Over55 da sabato faranno squadra contro le patologie che affliggono i giovanissimi ospiti della struttura milanese. Nel giorno della Befana, i Maxi cestisti, un gruppo di ex professionisti di 55-60 anni, giocheranno coi piccoli ricoverati, in una giornata allietata dall'animazione del Mago Arty, e nei prossimi mesi si punta ad allestire un minicampo dove gli istruttori del MaxiBasket Milano, a turno, insegneranno i rudimenti di questo sport ai pazienti. E' un'iniziativa pilota e "non sarà una meteora - assicura il presidente del MaxiBasket Milano, Giorgio Papetti -. L'obiettivo è far decollare una collaborazione continuativa e sistematica tra le due parti in cui la compagine sportiva milanese fornirà costantemente la propria esperienza a beneficio dei piccoli pazienti" in cura nel reparto diretto dal dottor Luca Bernardo.