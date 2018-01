Barconi, proprietario: 'Uccisi i navigli'

(ANSA) - MILANO, 3 GEN- "Hanno ucciso i navigli. Oggi rimangono a casa 10 persone, 240mila euro stimati di investimenti per i prossimi due anni, 70mila euro di costi di asportazione del barcone che non si sa chi pagherà, probabilmente non noi". Sono le prime parole di Riccardo Rossi, proprietario della pizzeria-barcone sui Navigli 'Frank Pummarola', la cui rimozione è iniziata questa mattina, insieme ad altre 4 dopo una vicenda a colpi di ricorsi con il Comune di Milano. "Da quando hanno costruito la Darsena: molti negozi e locali sono chiusi", ha continuato Rossi. La zona è stata transennata e circondata da Polizia Locale e forze dell'ordine in tenuta antisommossa: un impiego di forze immotivato, secondo il proprietario, che lamenta anche le modalità con cui gli addetti ai lavori stanno procedendo: "Hanno spaccato tutto: vetri, mobilio e suppellettili all'interno, sradicato il tetto", ha concluso Rossi.