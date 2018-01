Marcia pace nel paese di papa Roncalli

(ANSA) - BERGAMO, 1 GEN - La pioggia non ha fermato la Marcia della Pace nazionale che si è svolta a Sotto il Monte, il paese natale di Papa Giovanni XXIII. Il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, nell'omelia ha raccolto l'invito di Papa Francesco ad "accogliere, proteggere, promuovere e integrare sono le azioni che ci invita a sostenere individualmente, socialmente e comunitariamente".

La partecipazione di circa 1000 persone ha dato corpo e anima la notte scorsa alla Marcia nazionale per la pace sul percorso tra Calusco d'Adda e Sotto il Monte. La parola 'pace' è echeggiata nella preghiera e nelle parole appassionate dei tanti interventi, accostata ai fatti della realtà, alle vicende umane, alle storie soprattutto dei migranti e dei rifugiati a cui Papa Francesco ha dedicato il suo messaggio per la Giornata mondiale della pace. La Marcia si è conclusa con la concelebrazione eucaristica nella tensostruttura a Sotto il Monte.