Ius soli: M5S,fatte promesse da marinaio

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - "Non credo che il presidente Gentiloni sia nelle condizioni di garantire qualcosa per la prossima legislatura. Il suo partito è circa al 20% e non credo andrà al governo nella prossima legislatura. Le sue sono promesse da marinaio come quelle che ha fatto il suo predecessore". Lo ha detto il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, interpellato sulla legge sullo ius soli, al termine di una visita al centro dell'associazione Pane Quotidiano, a Milano. "Noi - ha aggiunto - non abbiamo partecipato a una messa in scena politica, è stato strumentalizzato per tutta la legislatura un tema come lo ius soli che secondo noi va affrontato a livello europeo. Oggi la nostra priorità è il sostegno al reddito degli italiani". Secondo Di Maio, "se la maggioranza voleva quella legge se la votava".