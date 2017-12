Abbiati, Gattuso trasmetterà carattere

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - "Tutti conoscono Rino e la sua forza, sono sicuro che prima o poi riuscirà a trasmettere la sua voglia e il suo carattere a tutti i giocatori in rosa". Christian Abbiati ha fiducia nel suo ex compagno di squadra, oggi alla guida di un Milan in crisi. "Rino allena da un mese - ha detto il club manager rossonero in occasione del derby di coppa Italia -, è ancora presto. E' normale che i giudizi arrivino subito ma posso garantire che sta facendo un ottimo lavoro e speriamo che già da stasera cambi qualcosa".