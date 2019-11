Consiglio Liguria: Muzio capogruppo Fi

(ANSA) - GENOVA, 21 NOV - Il nuovo capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Liguria dal primo gennaio sarà Claudio Muzio, che prenderà il posto di Angelo Vaccarezza passato insieme al collega e assessore all'Urbanistica Marco Scajola nelle fila di Cambiamo!, il movimento fondato dal presidente della Regione Giovanni Toti. Lo ha sancito l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale formalizzando il passaggio. Alla vigilia delle elezioni regionali 2020 Cambiamo! 'svuota' Forza Italia di due consiglieri regionali su tre, senza contare la consigliera Lilli Lauro, anche lei passata da Forza Italia con gli arancioni di Toti.

Muzio guiderà il monogruppo fino alla prossima tornata elettorale. "E' per me un onore, oltre che una maggiore responsabilità, la prossima assunzione dell'incarico di presidente del gruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale. - commenta - Un onore perché la mia permanenza nel partito, mai messa in dubbio in tutti questi anni per rispetto delle mie convinzioni e del mandato affidatomi dagli elettori, consentirà a Forza Italia di poter continuare ad essere rappresentata in Consiglio. Una maggiore responsabilità perché essere la voce e il volto del partito in un Ente importante qual è la Regione costituisce per me motivo di ulteriore riguardo nei confronti di tutti gli iscritti".(ANSA).