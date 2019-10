Scuola: Fi, sostegno a libertà di scelta

"Lo stanziamento regionale di circa 800.000 euro destinato alle borse di studio per sostenere l'iscrizione e la frequenza degli alunni delle scuole paritarie, dalle primarie fino alle secondarie di secondo grado, costituisce un aiuto concreto alle famiglie che scelgono per i loro figli questo tipo di percorso formativo". Lo dichiara Claudio Muzio, consigliere regionale di Forza Italia e segretario dell'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa della Liguria. "Come consigliere regionale di Forza Italia - afferma in una nota - sono orgoglioso di aver contribuito sin dall'inizio del mio mandato, con diverse iniziative, al rifinanziamento di una forma di sostegno che viene incontro a una domanda reale presente sul nostro territorio e risponde ai principi di sussidiarietà e di libertà educativa che rappresentano due cardini della visione liberale che da sempre il movimento politico a cui appartengo promuove e cerca di attuare. Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e sono una risorsa importante per la Liguria, essendo portatrici di un patrimonio educativo, sociale e culturale che non va perduto".

"La presenza delle paritarie - sottolinea anche - garantisce allo Stato un significativo risparmio di risorse: secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, infatti, il costo medio per alunno nella scuola statale ammonta a più di 5.000 euro, mentre il costo per ogni alunno di scuola paritaria è di circa 500 euro".

Muzio, infine, loda anche le borse di studio con una dotazione di oltre 2,15 milioni per l'acquisto dei libri, destinate a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sia statali che paritarie. "Questa misura e quella a sostegno dell'iscrizione e della frequenza per gli alunni delle paritarie - afferma - consentiranno di aiutare tante famiglie in difficoltà e di allargare la loro possibilità di scelta".(ANSA).