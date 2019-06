Consiglio Liguria ricorda Bonamigo

(ANSA) - GENOVA, 18 GIU - Un minuto di silenzio stamani a Genova ha aperto i lavori del Consiglio regionale della Liguria in ricordo della scomparsa dell'ex consigliere regionale Danilo Bonamigo. "Ha dato il suo appassionato contributo alla vita politica e istituzionale dell'ente dal 1996 al 2000 nelle file dei Democratici di Sinistra - ricorda il presidente dell'assemblea Alessandro Piana -. Atleta di successo e profondo conoscitore delle problematiche afferenti allo sport, seppe farsi interprete delle istanze provenienti da quel settore all'interno del nostro consesso in modo attento e rigoroso, quanto garbato e disponibile al dialogo e al confronto. Le sue doti naturali ne fecero esponente apicale della Uisp, una delle Associazioni sportive più conosciute e vitali in Liguria e sul territorio nazionale".(ANSA).