Regione, 1,8 mln per sicurezza torrenti

(ANSA) - GENOVA, 4 GIU - La Regione Liguria venerdì prossimo attraverso una delibera di Giunta stanzierà 1,8 milioni per interventi di manutenzione ordinaria di rii e torrenti per l'anno 2019. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone in Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione del consigliere Luca Garibaldi (Pd). Le risorse finanzieranno interventi da 4 a 30 mila euro e si sommeranno al contributo extra di 2,8 milioni di euro del Ministero dell'Ambiente per la messa in sicurezza dei bacini settentrionali liguri affluenti del Po. Garibaldi evidenzia come il contributo regionale sia diminuito di 50 mila euro rispetto all'anno scorso.