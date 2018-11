Consiglio, Bombardier strategica Liguria

Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna la Giunta a intraprendere tutte le iniziative "per il riconoscimento dello stabilimento Bombardier di Vado Ligure quale azienda strategica per il territorio regionale e nazionale", e per "far valutare in sede di Governo centrale azioni volte a mantenere il sito produttivo e l'operatività, confermando la scelta e la lungimirante azione di potenziamento degli investimenti nel settore infrastrutturale e ferroviario italiano". Il documento impegna la Giunta "a assumere una iniziativa immediata per sottoscrivere un protocollo con l'azienda, gli Enti Locali e Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con le organizzazioni sindacali, affinché si garantisca una prospettiva produttiva concreta per lo stabilimento di Vado". Infine invita la Giunta £a sollecitare il Governo per intervenire nei confronti dei vertici di Trenitalia affinché sia definita l'opzione contrattuale Bormbardier/Hitachi per la fornitura di ulteriori 14 treni ad alta velocità". (ANSA).