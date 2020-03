Assarmatori, traghetti vicini a collasso

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - Allarme di Assarmatori: senza misure di emergenza per il comparto ci sarà il blocco dei collegamenti nazionali operati dai traghetti per "l'inevitabile approdo al collasso generale". ''Facendo i raffronti con i risultati delle medie degli ultimi anni - spiega in una nota il presidente di Assarmatori Stefano Messina - le compagnie armatoriali operanti in questo settore nell'ultimo mese hanno incassato circa cinquanta volte di meno (non un quinto, ma proprio 50 volte di meno)'' per le restrizioni alla mobilità per l'emergenza coronavirus e ''l'incertezza sul futuro ha completamente azzerato anche le prenotazioni''.

Assarmatori chiede la "immediata parificazione dei servizi di collegamento con le isole a quelli aerei considerati di servizio pubblico, con l'estensione ai primi dei benefici garantiti ai secondi dall'articolo 79 del decreto Cura Italia"; "l'accesso ai meccanismi di garanzia previsti dall'art. 57 dello stesso decreto" sul supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza.