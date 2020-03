Maltempo: terminal Psa Genova Prà fermo per vento

Il terminal contenitori Psa del porto di Genova Pra' è fermo da questa mattina a causa delle forti raffiche di vento. Se le condizioni meteo lo consentiranno la ripresa della piena operatività è prevista alle 18. La circolare inviata a spedizionieri e trasportatori informa anche che "In considerazione delle misure di prevenzione Covid-19 e onde evitare assembramenti di persone nei locali aziendali, il personale operativo ha dovuto abbandonare il terminal".

Altrimenti i dipendenti che operano in banchina e che sono fermi si sarebbero raggruppati negli uffici. Se il vento dovesse ridursi, è possibile anche una ripresa parziale dopo mezzogiorno per prendere in carico i container per l'export e stivarli in un'area apposita per l'emergenza. (ANSA).