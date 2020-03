Coronavirus: Samp, finito isolamento per squadra e tecnici

(ANSA) - GENOVA, 25 MAR - È terminato il periodo di isolamento domiciliare per i componenti dello staff e i calciatori della Sampdoria che erano risultati negativi al coronavirus dopo alcuni casi di positività nella squadra.

Nessuno durante la quarantena si è infettato. Lo annuncia in un comunicato la società. "Coloro che invece sono risultati positivi saranno sottoposti ai test previsti dal protocollo.

Tutti i calciatori stanno bene e svolgono l'attività fisico-atletica programmata nei loro domicili". Sono stati sette i giocatori contagiati: Gabbiadini, La Gumina, Thorsby, Ekdal, Depaoli, Bereszynski e Barreto il cui nome è stato svelato oggi dall'Ambasciatore del Paraguay in Italia. (ANSA).