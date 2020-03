Aveva 2 ordigni e una pistola, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 25 MAR - La polizia ha arrestato Giuseppe Scibilia, 70 anni, considerato vicino alla 'ndrina Belfiore di Gioiosa Ionica. L'anziano, arrestato negli anni '90 nell'operazione Cartagine dei Ros, aveva una pistola calibro 6.35 e 2 ordigni artigianali. Ha precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al traffico di droga.

Le indagini della 'mobile' erano partite dall'incendio di 5 auto in via Molassana a metà ottobre scorso. A innescarlo era stato probabilmente dell'esplosivo. L'auto presa di mira era quella della sorella di Scibilia, in lite con l'anziano. Gli investigatori hanno perquisito la casa dell'uomo, a Pieve Ligure, e il magazzino e hanno trovato l'arma e gli ordigni: potevano essere letali. L'arma era stata venduta a Trieste negli anni '70: la scientifica sta verificando se sia stata usata.

Nell'auto dell'anziano trovate agende con nomi e codici alfanumerici e importi. Gli inquirenti lavorano per capire se si tratti di quantitativi di droga o se certifichino estorsioni o usura.